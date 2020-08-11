11.08.2020 - 07:00 |
Bornova’dan araç desteği
Bornova Belediyesi, dört ilçe belediyesine birer adet araç hibe etti.
Bornova Belediyesi, dört ilçe belediyesine birer adet araç hibe etti. Satın alma modeli ile 2019 model 105 araç ve iş makinesini araç filosuna kazandırdıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Kiralama bedeli ile karşılaştırıldığında aldığımız araçların maliyeti bir yıl içinde karşılanmış olacak. Böylece 10 yıl için 300 milyon liralık tasarruf sağlayacağız” diye konuştu.
Ovacık ve İncirliova belediyelerine birer adet hidrolik kamyon, Saruhanlı Belediyesi’ne bir adet çöp kamyonu, Germencik Belediyesi’ne de bir adet kamyonet hibe edildi.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.