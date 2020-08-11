Bornova’dan araç desteği

Bornova Belediyesi, dört ilçe belediyesine birer adet araç hibe etti. Satın alma modeli ile 2019 model 105 araç ve iş makinesini araç filosuna kazandırdıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Kiralama bedeli ile karşılaştırıldığında aldığımız araçların maliyeti bir yıl içinde karşılanmış olacak. Böylece 10 yıl için 300 milyon liralık tasarruf sağlayacağız” diye konuştu.

Ovacık ve İncirliova belediyelerine birer adet hidrolik kamyon, Saruhanlı Belediyesi’ne bir adet çöp kamyonu, Germencik Belediyesi’ne de bir adet kamyonet hibe edildi.