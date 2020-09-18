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    HaberlerEge Haberleri Bornova’dan online girişimcilik eğitimi
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    18.09.2020 - 00:03 |

    Bornova’dan online girişimcilik eğitimi

    Bornova Belediyesi, Habitat Derneği ve İzmir Ticaret Borsası işbirliği ile düzenlenen dijital eğitimler devam ediyor.

    Bornova’dan online girişimcilik eğitimi

    Bugün Kadın için Teknoloji eğitimi, Mobil Fotoğrafçılık 23 Eylül’de ve Finansal Risk Yönetimi eğitimi ise 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Tamamı internet üzerinden düzenlenen eğitimlerin başvuru formuna habitatdernegi.org üzerinden ulaşmak mümkün.

    Başkan Mustafa İduğ, “Bornova’yı Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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