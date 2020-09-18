Bornova’dan online girişimcilik eğitimi

Bugün Kadın için Teknoloji eğitimi, Mobil Fotoğrafçılık 23 Eylül’de ve Finansal Risk Yönetimi eğitimi ise 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Tamamı internet üzerinden düzenlenen eğitimlerin başvuru formuna habitatdernegi.org üzerinden ulaşmak mümkün.



Başkan Mustafa İduğ, “Bornova’yı Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.