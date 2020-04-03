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    HaberlerEge Haberleri Bornova’dan psikolojik hat
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Bornova’dan psikolojik hat

    Koronavirüse karşı tüm tedbirlerini alan Bornova Belediyesi, zorlu süreçte verdiği özel hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

    Bornova’dan psikolojik hat

    Koronavirüse karşı tüm tedbirlerini alan Bornova Belediyesi, zorlu süreçte verdiği özel hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Büyük sıkıntılar yaşadığımız şu günlerde vatandaşlara destek olmak amacıyla Psikolojik Danışmanlık Hattı açtı. Başkan Mustafa İduğ, “Psikolojik Destek Hattı ile insanlarımızın bu zorlu süreçteki kaygı, endişe ve korkularını gidermeyi amaçlıyoruz” dedi. İhtiyaç duyan vatandaşlar, uzman psikologlarla 09.00-18.00 saatleri arasında 0505 312 94 47 ve 0530 178 83 34 numaralı telefonlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor.

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