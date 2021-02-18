Bornova’nın ayvası ve narı tekrar canlanıyor

Bölgede sayısı giderek azalan ve yerleşim bölgeleri içinde kalan bahçelerden alınan çeliklerden fidan üretimine başlandı. Fidanlar, ayva ve nar üretiminin yeniden yaygınlaştırılması için vatandaşlara dağıtılacak. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, “Yerel üreticilerimizi bölgeye özel bu tarım ürünlerini üretmeleri konusunda teşvik etmek istiyoruz” dedi.