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    HaberlerEge Haberleri Bornova’nın ayvası ve narı tekrar canlanıyor
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    18.02.2021 - 00:04 |

    Bornova’nın ayvası ve narı tekrar canlanıyor

    İlçeye özgü tarımsal değerleri yaşatıp yerel destek olan Bornova Belediyesi, bir zamanlar Pınarbaşı’nda adlarına festivaller düzenlenen ayva ve nara da sahip çıkıyor.

    Bornova’nın ayvası ve narı tekrar canlanıyor

    Bölgede sayısı giderek azalan ve yerleşim bölgeleri içinde kalan bahçelerden alınan çeliklerden fidan üretimine başlandı. Fidanlar, ayva ve nar üretiminin yeniden yaygınlaştırılması için vatandaşlara dağıtılacak. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, “Yerel üreticilerimizi bölgeye özel bu tarım ürünlerini üretmeleri konusunda teşvik etmek istiyoruz” dedi.

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