‘Bornova’nın en büyük şansı Başkan İduğ’

Beşyıldız, “Biz Başkan İduğ’dan Yusuf Tırpancı Sahası’nda tribünlerin üzerinin kapatılmasını istemiştik. O, istediğimizden de fazlasını yapıyor. Yeni soyunma odaları ve aydınlatmalar yapılıyor. Amatör Evi Projesi de hazırladı. Bu İzmir için büyük bir kazanç olacak. Kayseri ve Bursa gibi nüfusu İzmir’den az olan illerde bile amatör evleri var. En kısa zamanda başkanımız bunu da yapacak. Bornova’daki tüm amatörler adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.