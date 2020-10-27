Bornova’nın Uçan Kızları 2. Lig’e yükseldi

Buca Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, Antrenör Arzu Gerçek yönetimindeki genç kadrosu ile salona çıkan Bornova, ilk yarısını 16-10 önde tamamladığı karşılaşmayı 27-22’lik skorla kazandı. Genç oyuncular baştan sona üstün oynadıkları maçın sonunda 2. Lig’e yükselme hakkını kazanmanın coşkusunu yaşadı. Bornova Belediyespor’un, Türkiye Basketbol Ligi’ndeki erkek takımı ve bu sezon ilk kez 2. Lig’de mücadele eden Kadın voleybol takımından sonra profesyonel liglere çıkma başarısını gösteren üçüncü ekibi de hentbolcuları oldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Alkışlar Bornova’nın Uçan Kızları’na. Tebrikler benim güzel kızlarım. Sizinle gurur duyuyorum” dedi.