01.12.2020 - 00:00 |
Bornova’ya değer kattı
Bornova Belediyesi, sanata desteğini bu yıl Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirdiği ‘Atatürk Anıtı’ ve ‘Meçhul Kadın Anıtı’ isimli eserlerle gösterdi.
Başkan Mustafa İduğ’un talebiyle Azeri sanatçı Senan Eynullayev, iki önemli esere imza attı. Önce Kadın Anıtı’nı yaptığını belirten Eynullayev, “Büyük Atatürkümüzün heykelini yapmaktan kıvanç duydum. O bütün Türklerin atası” dedi. Başkan İduğ da, “Atatürk’ün anısını daima yaşatacağız” diye konuştu, sanatçıya teşekkür etti.