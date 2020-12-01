Bornova’ya değer kattı

Başkan Mustafa İduğ’un talebiyle Azeri sanatçı Senan Eynullayev, iki önemli esere imza attı. Önce Kadın Anıtı’nı yaptığını belirten Eynullayev, “Büyük Atatürkümüzün heykelini yapmaktan kıvanç duydum. O bütün Türklerin atası” dedi. Başkan İduğ da, “Atatürk’ün anısını daima yaşatacağız” diye konuştu, sanatçıya teşekkür etti.