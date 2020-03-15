‘Bornova’ya desteğe hazırız’

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret eden TARKEM ekibi, işbirlikleri yapılabilecek konuları değerlendirdi. Başkan İduğ, “Biz de Bornova olarak bu güzel ortaklıktan başarılı projeler çıkaracağımıza inanıyoruz” dedi.



TARKEM Yönetim Kurulu üyesi ve Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce de, “8500 yıl önce İzmir’in ilk kurulduğu Yeşilova Höyüğü, Bornova’da. Biz dernek olarak, halihazırda Bornova Belediyesi’yle birlikte bir AB projesi hazırlamıştık. İzmir’de Konak’tan sonra en çok kültürel mirasımız olan ilçelerden biri Bornova ve burada çok değerli köşkler var. Bornova’nın tanıtımı ve bu değerlerinin bilinmesi için biz de tüm birimlerimizle desteğe hazırız” dedi.