Bornova’ya Facebook istasyonu

Protokole Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır imza attı. Başkan İduğ, “Teknoloji alanında önemli bir altyapıya sahip olan Bornova, Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline gelecek” dedi. Özgener de, merkezle kentin girişimcilik potansiyelinin güçleneceğini belirtti. Kestelli ise, “İTB olarak bu projenin dijital eğitim alanında bir fırsat eşitliği sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.