BİST1.3250.02EURO9.530.14USD7.85-0.06ALTIN462.121.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bornova’ya son model filo
    ABONE OL
    03.12.2020 - 00:03 |

    Bornova’ya son model filo

    Daha yaşanabilir bir kent yaratma yolunda kaynaklarını etkin ve verimli kullanan Bornova Belediyesi, hizmet filosuna yeni araçlar kazandırmaya devam ediyor.

    Bornova’ya son model filo

    2019 yılında başlattığı kiralama yerine satın alma modeline geçiş hamlesiyle Türkiye’ye örnek olan belediye, 8 yeni kamyon ve iş makinesi ile filosundaki araç sayısını 118’e çıkardı. 2021 yılı sonuna kadar Bornova Belediyesi’nin öz varlığı olan araç sayısını 150’ye çıkarmayı planladıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Kiralanan araçlar 2014 modeldi. Satın aldığımız 2019-2020 model araçlar ile uzun süre sorun yaşamadan hizmet edeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Sıradaki Haber