Bornova’ya son model filo

2019 yılında başlattığı kiralama yerine satın alma modeline geçiş hamlesiyle Türkiye’ye örnek olan belediye, 8 yeni kamyon ve iş makinesi ile filosundaki araç sayısını 118’e çıkardı. 2021 yılı sonuna kadar Bornova Belediyesi’nin öz varlığı olan araç sayısını 150’ye çıkarmayı planladıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Kiralanan araçlar 2014 modeldi. Satın aldığımız 2019-2020 model araçlar ile uzun süre sorun yaşamadan hizmet edeceğiz” dedi.