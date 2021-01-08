Boş evlerin kapısı trajedinin sembolü

1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi anlaşmasının sosyal alandaki yansımaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca’da dikilen anıtla sembolleşti. Belaruslu sanatçı Sergei Oganov’un dönemin trajedilerini, üzerinde iki ayrı kültürün motifleri bulunan ve zincirle birbirine bağlı iki kapıyla ölümsüzleştirdiği eser, Buca Kasaplar Meydanı’ndaki Mübadele ve Anı Evi’nin önündeki alana yerleştirildi.

“Benim için bütün erkekleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları birleştirecek bir sembol bulmak çok önemliydi” diyen Oganov, “Farklı kültürlerin nesilleri arasındaki bağlantı bugün bile etkisini sürdürüyor. İnsanlar evlerini terk etmeye zorlandı ve kapıları kapanmış boş bir ev hala trajedinin ve acının sembolü” dedi.