‘Boş yapma, iş yap!’

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’in yüzlerce sorunu olduğunu ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu sorunlara karşı tıpkı Seferihisar’da yaptığı gibi hareket ettiğini öne sürdü. Kırkpınar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ayrıca Soyer 1 yıl geçti, sadece 3 ile 5’i bir araya getirmiş, sonra onları birbirinden ayırmıştır. Buna da proje diyor. Boş yapma Soyer, iş yap... İzmir’in yüzlerce sorunu ve çözüm bekleyen sorunları varken 3 ile 5’i ayırıp sonra onları bir araya getirmek ve buna proje demek sizin vizyonunuzu gösterir. Ki zaten 25 yıldan beri İzmir’i bu şekilde idare ediyorsunuz. Soyer’in bir tane taş üstüne taş koyduğunu söyleyin. Bize projelerinizi gösterin. Kısaca iş yapın.”