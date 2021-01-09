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    HaberlerEge Haberleri Bostanlı Rotary’de çeyrek asır kutlaması
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    09.01.2021 - 07:00 |

    Bostanlı Rotary’de çeyrek asır kutlaması

    Bostanlı Rotary Kulübü 25. kuruluş yılını kutladı.

    Bostanlı Rotary’de çeyrek asır kutlaması

    Bostanlı Rotary Kulübü 25. kuruluş yılını kutladı. Online kutlamaya İzmir’in sevilen seslerinden Evrim Özkaynak renk kattı.Çeyrek asrı geride bırakmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Nehir Sipahi Kayadelen, “Bostanlı Rotary birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının bir arada yaşandığı, güçlü ve görev bilinci yüksek üye yapısıyla topluma hizmet üretmekten her zaman mutluluk duymuştur. Selim Yeğen ve Lütfi Demir olmak üzere iki Federasyon Başkanı çıkarmış olan kulübümüz, önümüzdeki 25 yıllarda insanlık için, ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edecek” diye konuştu.

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