Bostanlıspor Bocce Takımı kuruyor

Bocce şubesini kuran ve takım oluşturmak için, 7 kez A Milli olan Türkiye Şampiyonu, 11 yıllık sporcu, 2. Kademe bocce antrenörü ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi doktora öğrencisi Mesut Tükenmez ile anlaştı.



Bostanlı’daki Gode Cengiz Spor Tesisleri’nin kullanılmayan alanına bocce sahası yaparak çalışmalarına başlayacak olan Bostanlıspor, bu branşta da 3. Lig’e katılacak.



En kısa sürede bocce sporunda da etkin ve başarılı olacaklarını belirten Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, “Bostanlıspor kulübünde 4 yaşından itibaren 80 yaşına kadar her yaş grubuna her türlü spor yapma olanağı var.



Yeter ki sen spor yapmak iste ve Bostanlıspor’a gel. Altyapısını bir süredir hazırladığımız boccede de şubemizi oluşturduk. Şube yönetimimizi yapılandırdık.



En kısa zamanda kendi aralarında toplanarak başkanını seçecek. Şimdi hedefte iyi bir takım kurma var.

Karşıyaka’da bocce sporunu da ilk yapan kulüp olacağımız için mutluyuz” dedi.