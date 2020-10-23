Bostanlıspor, teniste de var

Bostanlıspor, iki yıldır altyapı çalışmalarını sürdürdüğü teniste, U10, U11 ve U12 takımlarını kurdu. Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, “Temeli sağlam atarak, takımlarımızı oluşturmak için doğru zamanı bekledik. Şimdi üç kategoride takım kurduk ve ekip ruhu ile antrenörümüz Pelin Kalyoncu Ekşisu yönetiminde Gode Cengiz Spor Tesisleri’ndeki kortlarda haftanın belirli gün ve geceleri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 30 sporcumuz var. Daha sonraki hedefimiz diğer yaş kategorileri ve büyükler. Onlar için de başantrenörümüz Serhan Ekecan çalışmalarını sürdürüyor” dedi.