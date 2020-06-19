Bostanlıspor’da oryantiring zamanı

Antrenör ve milli sporcusu Büşra Altun yönetiminde yıldız-genç ve büyükler kadın-erkek takımlarını kısa bir sürede oluşturan Bostanlıspor, haftanın 3 günü Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Yamanlar Dağı’ndaki parkurlarını çalışma alanı olarak belirledi. Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, “Karşıyaka’da günümüzün popüler sporlarının yanı sıra alternatif sporlarla gençleri tanıştırıp, bu sporları sevdiriyoruz. Ragbi, beyzbol, softbol, hokey, sualtı ragbisi, korumalı futbol, paletli yüzme gibi Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri aldığımız branşlarımızı şu anda tesis sıkıntısı nedeniyle askıya almak zorunda kaldık ancak tesis olmadan da açık alanda ve ormanlık bölgede yapılabilen oryantiring sporunu benimseyip, koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısa sürede branşımızı Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tescilini yaptırdık. Bu şubemizin hayata geçirilmesinde Karşıyaka Halk Eğitim Müdürü Suat Korkmaz’ın katkısı büyük oldu. Her zaman kulübümüze her konuda destek olan Suat Korkmaz’a teşekkürü borç biliyoruz” dedi.