28.02.2020 - 07:00 |
Bostanlıspor’dan Soyer’e büyük jest
28 tescilli spor branşıyla belediye spor kulüpleri dışında, Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti.
28 tescilli spor branşıyla belediye spor kulüpleri dışında, Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Erboy, 35 Numaralı Bostanlıspor formasını Başkan Soyer’e hediye ederken, “Bundan böyle Bostanlıspor’un 35 numaralı forması Tunç Soyer’e ait olacak ve hiç bir sporcumuz giymeyecek” dedi.
Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.