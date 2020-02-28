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    HaberlerEge Haberleri Bostanlıspor’dan Soyer’e büyük jest
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Bostanlıspor’dan Soyer’e büyük jest

    28 tescilli spor branşıyla belediye spor kulüpleri dışında, Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti.

    Bostanlıspor’dan Soyer’e büyük jest

    28 tescilli spor branşıyla belediye spor kulüpleri dışında, Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Erboy, 35 Numaralı Bostanlıspor formasını Başkan Soyer’e hediye ederken, “Bundan böyle Bostanlıspor’un 35 numaralı forması Tunç Soyer’e ait olacak ve hiç bir sporcumuz giymeyecek” dedi.

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