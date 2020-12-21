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    21.12.2020 - 00:03 |

    Bozcaada’da konut yarışı

    Çanakkale Bozcaada’da, ana karadan uzak ve döneminde daha güvenli bir liman olarak görülmesi nedeniyle ev, bağ ve tarla fiyatları yükseldi.

    Bozcaada’da konut yarışı

    Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul’a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada’ya talep arttı. Özellikle kalabalık kentlerde koronavirüs riskinin daha yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar, bundan sonraki yaşamları için daha güvenli yerler aramaya başladı. Temiz denizi ve doğasının yanı sıra kültürel yaşamıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran ilçe, uzun süre hastalığın giremediği yer olarak anılınca, vatandaşlar konut almak için adeta yarıştı. Bozcaada’da, 6-7 odalı küçük otellerin yıllık kirası 120 bin liradan, bağ evi fiyatları 2 milyon liradan ve imar izni çıktığında yapılaşma koşullarına uygunluk taşıyan bağ ve tarlaların dönüm fiyatları da 100 bin liradan başlıyor. ‘İçine bir karavan koyup kullanırım’ diye düşünenlerin talep gösterdiği hiçbir şekilde imara açılamayacak yerlerin dönüm fiyatı ise 50-80 bin lira arasında değişiyor. Emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, “Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor” dedi. l DHA

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