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    HaberlerEge Haberleri Bozdağ’a 3 ayda 200 bin ziyaretçi
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    03.04.2020 - 07:00 | | SEBAHATDİN ZEYREK AA

    Bozdağ’a 3 ayda 200 bin ziyaretçi

    Denizli’nin kış turizminde söz sahibi olmasına katkı sağlayan Bozdağ’daki kayak merkezi, 100 günde 200 bin kayakseveri ağırladı.

    Bozdağ’a 3 ayda 200 bin ziyaretçi

    Denizli’nin kış turizminde söz sahibi olmasına katkı sağlayan Bozdağ’daki kayak merkezi, 100 günde 200 bin kayakseveri ağırladı. Çalışmalarına dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu öncülüğünde 2003’te Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’nde başlanan kayak merkezi, tesislerin de tamamlanmasıyla 4 yıl önce faaliyete geçti. 12 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip olan merkez, kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard olanağı veriyor, burada saatte 2 bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor. Kar örtüsünün 3 ayı aşkın süre yerde kaldığı Denizli Kayak Merkezi’ne çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların yanı sıra yurt dışından da gelen yabancı ziyaretçiler, sezon boyunca kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu. Geçen yıl sezon boyunca 100 bin kişinin ziyaret ettiği Bozdağ, bu sezon Aralık 2019-10 Mart 2020 döneminde yaklaşık 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. 

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