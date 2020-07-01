Bozdağ’da 9 milyon liralık iyileştirme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş Bozdağ’da çığ düşmesi nedeniyle kapatılan tesisleri yeniden ayağa kaldıracak ihaleyi yaptı. Egedesonsöz’ün haberine göre, Bakan Bekir Pakdemirli’nin talimatının ardından uzun süredir çalışmaları sürdürülen kar perdesi ve çığ durdurma duvarları yapım işi ihalesi, 9 milyon 100 bin lira teklif veren İLSU İnşaat ile Süngü İnşaat’ın oluşturduğu ortak girişim kazandı.

Otel de yapılıyor

Kayak tesislerinin faaliyete geçmesinin bölge turizmini canlandıracağını dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bozdağ yaz kış turizm faaliyetleri ile ön plana çıkan bir bölge, hemen yanında da Gölcük Yaylası var. Belediye olarak bizim de Gölcük’te otel projemizin inşaatı sürüyor. Sadece kış mevsimimde değil yazın da misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Ödemiş’in dört gözle beklediği TOKİ projesinde de yeni gelişmeler yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat bölgesi için ‘Tarım alanında kalıyor’ itirazı sonrası iptal edilen planlar yenilendi.

Buna göre TOKİ, Ödemiş’in Gölcük Yolu üzerinde geniş bir alanda 400’ün üzerinde konut inşa edecek. Konutların bir bölümü dar gelirli bir kısmı da ilçede ekonomik durumu iyi olanlar için yapılacak. Yükseklik en çok dört kat ile sınırlandırılırken plan bir ay boyunca il müdürlüğünde askıya çıkartıldı.