18.03.2020 - 00:06 |
Bozşahinler önlem aldı
Bozşahinler Turizm, rutin dezenfekte işlemlerini binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınına karşı artırma kararı aldı.
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Görkemli, “Tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen COVID-19 ile ilgili tüm tedbirlerimizi aldık ve konuyu güncel olarak takip ediyoruz. Gaziemir Kaymakamlığı ve ilgili sağlık kurumlarımıza servis ve transfer noktasında 24 saat destek vermeye hazır olduğumuzu da ilettik. Umuyorum kısa zamanda bu sıkıntıyı da atlatacağız” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.