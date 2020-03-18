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    HaberlerEge Haberleri Bozşahinler önlem aldı
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    18.03.2020 - 00:06 |

    Bozşahinler önlem aldı

    Bozşahinler Turizm, rutin dezenfekte işlemlerini binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınına karşı artırma kararı aldı.

    Bozşahinler önlem aldı

    Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Görkemli, “Tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen COVID-19 ile ilgili tüm tedbirlerimizi aldık ve konuyu güncel olarak takip ediyoruz. Gaziemir Kaymakamlığı ve ilgili sağlık kurumlarımıza servis ve transfer noktasında 24 saat destek vermeye hazır olduğumuzu da ilettik. Umuyorum kısa zamanda bu sıkıntıyı da atlatacağız” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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    Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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