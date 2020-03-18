Bozşahinler önlem aldı

Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Görkemli, “Tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen COVID-19 ile ilgili tüm tedbirlerimizi aldık ve konuyu güncel olarak takip ediyoruz. Gaziemir Kaymakamlığı ve ilgili sağlık kurumlarımıza servis ve transfer noktasında 24 saat destek vermeye hazır olduğumuzu da ilettik. Umuyorum kısa zamanda bu sıkıntıyı da atlatacağız” dedi.