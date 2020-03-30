Bozyaka, kendi malzemesini üretiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı numune alımında kullanılacak olan siperlik ve dezenfektan üretimine başladı. Hastanenin kendi imkanları ve çalışanlarıyla birlikte ürettiği ürünlere Destek ve Kalite Müdürlüğü öncülük ediyor. Üretime tüm hastane çalışanları gönüllü olarak katılıyor. Ayrıca yine hastanede üretilen el dezenfektanları, hastaların kullanmaları için rahatlıkla ulaşabilecekleri noktalara asıldı.