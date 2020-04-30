Bravo Duru

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış eve gelerek, Duru’nun kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı makbuz karşılığında teslim aldı. Kişisel ihtiyaçları için yaklaşık 1 aydır para biriktirdiğini belirten Duru, “Ancak ihtiyaç sahibi küçük kardeşlerime, kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bağışlamak istedim. Babama anlattım. Kızılay’daki ağabeyleri aradı. Onlar da beni üzmedi, buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye açıklama yaptı.