30.04.2020 - 00:02 |
Bravo Duru
Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde yaşayan Bağkur emeklisi Erol Günay (52) ve bir marketin depo görevlisi Gülsüm Günay (52) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Adnan Menderes İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Duru Bahar Günay, ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan yaşıtları için anlamlı bir harekete imza attı, kumbarasındaki parayı bağışladı
Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış eve gelerek, Duru’nun kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı makbuz karşılığında teslim aldı. Kişisel ihtiyaçları için yaklaşık 1 aydır para biriktirdiğini belirten Duru, “Ancak ihtiyaç sahibi küçük kardeşlerime, kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bağışlamak istedim. Babama anlattım. Kızılay’daki ağabeyleri aradı. Onlar da beni üzmedi, buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye açıklama yaptı.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.