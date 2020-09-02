BİST1.0850.00EURO8.780.08USD7.370.14ALTIN466.410.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bravo gençler!
    ABONE OL
    02.09.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Bravo gençler!

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaklaşık 1800 gencin öğrenim gördüğü Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; içinde modern bir kütüphane, arabuluculuk masaları, duvar ve masa oyunlarının da yer aldığı ‘Gelişim Atölyesi’ kurdu.

    Bravo gençler!

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaklaşık 1800 gencin öğrenim gördüğü Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; içinde modern bir kütüphane, arabuluculuk masaları, duvar ve masa oyunlarının da yer aldığı ‘Gelişim Atölyesi’ kurdu. Öğrenciler, İzmir Ticaret Odası 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’nun desteğiyle tüm ihtiyaçları karşıladı, tasarımları da kendileri yaptı. Müdür Burçin Önder, “Öğrencilerimiz, kitap kampanyasından rafların konumlanacağı yere kadar her detayla ilgilendi” dedi. l

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DAEŞ emiri yakalandı

    DAEŞ emiri yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    Aşılama da talep de arttı

    Aşılama da talep de arttı

    Sıradaki Haber