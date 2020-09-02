Bravo gençler!

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaklaşık 1800 gencin öğrenim gördüğü Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; içinde modern bir kütüphane, arabuluculuk masaları, duvar ve masa oyunlarının da yer aldığı ‘Gelişim Atölyesi’ kurdu. Öğrenciler, İzmir Ticaret Odası 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’nun desteğiyle tüm ihtiyaçları karşıladı, tasarımları da kendileri yaptı. Müdür Burçin Önder, “Öğrencilerimiz, kitap kampanyasından rafların konumlanacağı yere kadar her detayla ilgilendi” dedi. l