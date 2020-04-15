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    15.04.2020 - 07:00 |

    Bravo Halk Ekmek’e!

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde tam kapasite çalışarak Aydınlıları ekmeksiz bırakmadı.

    Bravo Halk Ekmek’e!

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde tam kapasite çalışarak Aydınlıları ekmeksiz bırakmadı. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir’in her birimiyle, alınacak olası yeni önlemlere de hazır olduğunu belirtti. Ekmek dağıtımı sosyal mesafe gözetilerek yapıldı, vatandaşlara ekmeğin yanında maske de verildi. Mobil ekipler tarafından Aydın’ın en ücra mahallelerine kadar ekmek ulaştırıldı, vatandaşlar Halk Ekmek tarafından evlerine kadar getirilen ekmekler için memnuniyetlerini sosyal medyadan mesajlarıyla iletti.

    ‘Kimse aç uyumaz’

    Halk Ekmek’in hafta sonu tam kapasite çalıştığını vurgulayan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Aydın’da sosyal belediyeciliği tam anlamıyla işletiyoruz. Burada yaşıyorsanız karnınız aç yatağa girmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var, biz varız. Büyükşehir Belediyesi’nin olası kriz durumlarına ne kadar hazırlıklı ve Aydın’ın her köşesine yetişebilecek bir organizasyona sahip olduğu, geçen hafta sonunda bir kez daha görüldü” dedi.

    Zabıta teyakkuzda

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, yoğun bir çalışma takvimi uygulayarak koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri denetliyor. Zabıta personeli, marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ve çalışma saatlerine ilişkin broşürler dağıtıyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, vatandaşlardan ve işyerlerinden kurallara uymalarını istedi.

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