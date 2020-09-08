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    HaberlerEge Haberleri Brexit, Akdeniz ticaretimizi duraklattı
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    08.09.2020 - 00:03 |

    Brexit, Akdeniz ticaretimizi duraklattı

    İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında online düzenlenen 6. Uluslararası İzmir İş Günleri toplantısının “Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği” konulu ilk oturumunda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bir nevi, Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi’nin yaratıldığını dile getirdi.

    Brexit, Akdeniz ticaretimizi duraklattı

    “Akdeniz havzasında AB ile Gümrük Birliği anlaşmasına sahip olan tek ülke biziz” diyen Eskinazi, “Yıllardır bizim için büyük bir avantaj olan bu durum, Brexit sürecinde maalesef bizim için aleyhte işlemeye başladı. Akdeniz havzasındaki ticari partnerlerimiz olan Tunus, Fas, İsrail, Ürdün ve Lübnan; halihazırda Birleşik Krallık ile olan Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın Brexit sonrasında aynı şekilde devamı için, 2019 yılında gerekli anlaşmaları imzaladı. AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmamız gereği, bizim Birleşik Krallık ile STA imzalayabilmemiz için, AB’nin kendi anlaşma sürecini tamamlamasını beklememiz gerekiyor. Umarım, bizim sürecimiz de yıl sonuna kadar tamamlanır” dedi.

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