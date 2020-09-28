Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak ağaçların genel durumu için keşif yaptı. Bakım ve budama işleri Hisarköy’de yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz, “Bergama ve yörede yaşayan hemen hemen herkesin bu tarihi parkla ilgili hatıraları vardır. Bu ağaçların dilini ben bilirim. Kuru dallarından arındırdığımız ağaçlar, bu çalışmadan sonra nefes alacak, daha gür bir şekilde yaşayacak” dedi. Kuru yaprakları ve dallarından temizlenen ağaçlar ile alanda bulunan genç fidanlar ve bitkiler sulandı. Çamlıpark’ın içerisindeki restoran, kafe ve oyun alanlarıyla kullanıma hazır bir akıllı park olacağına dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, “Çamlıpark alanını tamamlanacak olan Millet Bahçesi projesiyle birlikte bütünsel bir peyzaj alanı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.