BİST1.1240.41EURO8.89-0.12USD7.65-0.02ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bu ağaçların dilini ben bilirim
    ABONE OL
    28.09.2020 - 00:02 |

    Bu ağaçların dilini ben bilirim

    Bergama’da 14 bin 124 metrekare alandan bulunan Çamlıpark, ağaçlarıyla birlikte bakıma alındı.

    Bu ağaçların dilini ben bilirim

    Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak ağaçların genel durumu için keşif yaptı. Bakım ve budama işleri Hisarköy’de yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz, “Bergama ve yörede yaşayan hemen hemen herkesin bu tarihi parkla ilgili hatıraları vardır. Bu ağaçların dilini ben bilirim. Kuru dallarından arındırdığımız ağaçlar, bu çalışmadan sonra nefes alacak, daha gür bir şekilde yaşayacak” dedi. Kuru yaprakları ve dallarından temizlenen ağaçlar ile alanda bulunan genç fidanlar ve bitkiler sulandı. Çamlıpark’ın içerisindeki restoran, kafe ve oyun alanlarıyla kullanıma hazır bir akıllı park olacağına dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, “Çamlıpark alanını tamamlanacak olan Millet Bahçesi projesiyle birlikte bütünsel bir peyzaj alanı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MEB'den sürpriz... Bursluluk sınav sonuçları erken açıklandı...

    MEB'den sürpriz... Bursluluk sınav sonuçları erken açıklandı...

    Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

    Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

    Cephe hattında çatışmalar başladı

    Cephe hattında çatışmalar başladı

    Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erken açıklandı... İşte sonuç sorgulama linki...

    Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erken açıklandı... İşte sonuç sorgulama linki...

    Sıradaki Haber