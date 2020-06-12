Bu bahçeler iyileştirecek!

Büyükşehir’in ‘Bahçe Terapisi ve Kent Sağlığı Projesi’yle İzmir’de terapi bahçeleri oluşturulacak. Yeşil alanlar, daha az stresli bir yaşama katkıda bulunacak.

Doğanın insan sağlığına ve psikolojisine etkilerinden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın öncesi Engelsizmir 2020 Kongresi hazırlıkları kapsamında ‘Bahçe Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’ yaparak bilimsel altlığını oluşturduğu terapi bahçelerini kentte yaşama geçirmek için harekete geçti. Kent parklarında, yapı yüzeylerinde, terk edilmiş atıl alanlarda, refüjlerde, okul bahçeleri ve üniversite kampüslerinde yeşil alanlar oluşturulacak, terapi bahçeleri geliştirilecek. Gönüllü katılımıyla fidanlık üretim alanları yaratılacak, üniversitelerle işbirliği yapılacak.

Uluslararası çalışma

Farklı yaş, cinsiyet ve yetiye sahip yurttaşların bir araya geleceği terapi bahçelerinde çocuklar ile yetişkinlerin de birlikte zaman geçirmesi sağlanacak. Gaziemir Belediyesi de uluslararası bir çalışma yaparak bahçe terapisi uygulamasını başlatıyor.

Ruh sağlığı için...

Yetkililer, doğanın yaşam kalitesine etkilerinin ve terapi bahçelerinin 20. yüzyıl sonunda bilimsel araştırmalarla gündeme geldiğini vurguladı, “Bahçecilik faaliyetleri, stresli yaşam koşulları ile yaşamaya ve onlarla başa çıkmaya katkı sağlıyor. Yurttaşlarımızın ruh ve vücüt sağlığnının korunmasına katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

‘Çare doğada’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen, büyükşehir belediyeleri kent konseyleri toplantısına konuk oldu. Çevrimiçi toplantıda koronavirüs sürecinin tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğini dikkat çeken Başkan Soyer,“Pandemi süreci bize iki konuda ders verdi. Doğayı korumak ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek birinci önceliğimiz olmalı. Diğeri ise şeffaflık, katılımcılık. Bizler ne kadar hesap verebilir noktada durur, katılımcılığın önüne açarsak büyük krizlerde başarılı oluruz” dedi.

Girişimciliği keşfedecekler





İzmir’de ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teknik gezi çağrısı üzerine, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Başkanlar ve ilçe belediyelerinden uzman personele, yaratıcılık atölyesi Fabrikalab ile önümüzdeki dönemde fikirlerin üretildiği bir kuluçka merkezine dönüştürülmesi hedeflenen FikrimİZ merkezlerindeki çalışmalar aktarıldı. Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Bu kampüste gençlere inovasyonu, girişimciliği keşfetmeleri için olanaklar sunacağız” dedi.

Temizliğe devam!





İZSU Genel Müdürlüğü, dere tabanlarında biriken malzemenin neden olduğu koku sorununu önlemek için Meles ve Arap dereleri öncelikli olmak üzere geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Derelerin dip çamurunu özel tekniklerle temizleme çalışmalarının 20 Haziran’a kadar tamamlanması planlanıyor.