BİST1.5350.00EURO8.550.01USD7.140.20ALTIN412.020.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı'
    ABONE OL
    05.02.2021 - 07:00 |

    'Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı'

    ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen’i 78-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor’un Başantrenörü Kestutis Kemzura, “Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

    'Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı'

    ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen’i 78-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor’un Başantrenörü Kestutis Kemzura, “Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi. Kemzura, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen gibi sert bir takıma karşı aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Rakiplerinin zaman zaman iyi savunma yaptığını bildiren Kemzura, “Oyuncularım karakter sergiledi. Bazı eşleşmelerde fizik kalitemizi ortaya koyduk. Doğru oyunlar oynayıp, önde kalmayı sürdürdük ve savunmamızı yükselterek kazandık. Maçın son bölümünde kritik zamanlarda sayılar ürettik. Herkes bu galibiyetin bir parçası oldu. Bazen 6 sayı da çok değerlidir. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    ‘Bizi bu güzel havalar mahvedecek’

    ‘Bizi bu güzel havalar mahvedecek’

    Sıradaki Haber