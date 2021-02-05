ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen’i 78-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor’un Başantrenörü Kestutis Kemzura, “Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi. Kemzura, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen gibi sert bir takıma karşı aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Rakiplerinin zaman zaman iyi savunma yaptığını bildiren Kemzura, “Oyuncularım karakter sergiledi. Bazı eşleşmelerde fizik kalitemizi ortaya koyduk. Doğru oyunlar oynayıp, önde kalmayı sürdürdük ve savunmamızı yükselterek kazandık. Maçın son bölümünde kritik zamanlarda sayılar ürettik. Herkes bu galibiyetin bir parçası oldu. Bazen 6 sayı da çok değerlidir. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum” diye konuştu.