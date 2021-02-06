Bu görüntü yakışmadı!

MANİSA’da, kuvvetli sağanak yağış DSİ’ye ait sulama kanallarının tıkanarak taşmasına neden oldu. Yaşanan su baskınına anında müdahale eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması yaptığı kanallarda tonlarca çöp çıkardı. Yataktan koltuk takımına, klozetten motosiklet kaskına kadar 40 kamyon dolusu atık toplandı.

Malzemelerin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşınacağı öğrenildi. Vatandaştan, buraya çöplerini atmamaları istendi.