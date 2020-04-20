İki günlük sokağa çıkma yasağında caddelerin bomboş görüntüleri eşliğinde hemşehrilerine seslenen Büyükşehir Başkanı Soyer, “Kemeraltı’nda ve Kordon’da dolaşmayı, vapurla Karşıyaka’ya geçmeyi özledik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, drone ile kentin boş meydan, sokak ve caddelerini çekti. Başkan Tunç Soyer de sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı. Haftasonu sokağa çıkma yasağında kurallara uydukları için İzmirlilere teşekkür eden Soyer, “Güzel İzmir! Bu görüntüler sana hiç yakışmadı. Kemerlatı’nda saatlerce dolaşmak, şambali yiyip Kızlarağası Hanı’nda çay içmek. Bir saat kulesi hatırası…” sözleriyle, koronasız günlere özlemini şöyle dile getirdi:

“Pasaport’tan Kordon’a yürüyüp Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk’e selam durmak. Kordon’da kaygısızca çimlere yayılmak. Vapurla Karşıyaka’ya geçerken demli çaylar yudumlamak, tanıyıp tanımadığına aldırmadan yolcularla sohbet etmek. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kalabalığa karışıp açlığı boyozla bastırmak. Tarihi Asansör’e, Kadifekale’ye, teleferiğe çıkmak. Çiçekli Köy’de, Güzelbahçe’de, Urla’da hafta sonları uzunca kahvaltı yapmak. Sevgili İzmirliler bütün bunları çok özlediniz biliyorum. Boş sokakları caddeleri meydanları sevdiklerimizle yine el ele yine coşkuyla dolduracağız. Gündoğdu’da yine milyonlar toplanacak. Fabrikalar, makineler yine çalışacak. İzmir’in ürünlerini dünyaya dağıtan gemiler körfezi yine dolduracak. Dayanışmamızla bu günleri arkada bırakacağız. Büyük Atatürk’ün açtığı yolda hiç yorulmadan yürüyeceğiz.”

Duygusal yorumlar

Soyer’in paylaşımı yaklaşık 15 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Soyer’in sözleri ve görüntülerin kendilerini duygusallaştırdığını dile getiren İzmirliler, “Çok özledik. Başkanım ağlattın. Gözyaşımı tutamadım” gibi yorumlar yaptı. Kimileri de sokakların boş olmasının İzmirlilerin koronavirüse karşı duyarlılığını gözler önüne serdiğini ve tedbirlere harfiyen uyduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Büyükşehir’den muhtarlara hijyen paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında muhtarlara hijyen paketi dağıtmaya başladı. Merkezde giderek yaygınlaşacak maskematik uygulamasının yanı sıra 11 merkez ilçedeki muhtarlara acil ihtiyaçlar için 770 hijyen paketi ulaştırılacak. Her muhtara iki tane hijyen paketi veriliyor. Paketlerin içinde 4 maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi maskematik kurulamayacak merkez dışındaki 19 ilçe için ise Yerel Hizmetler Şube müdürlüklerine 5 bin hijyen paketi gönderdi. Ayrıca Kriz Belediyeciliği kapsamında merkez dışındaki ilçelerin koordinasyonunu sağlayan Belediye’ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin talepleri doğrultusunda merkez dışı ilçelerdeki pazarlarda dağıtılmak üzere ise 40 bin maske ulaştırdı.