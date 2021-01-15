‘Bu gurur bizim’

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 98. yıldönümünde, Karşıyaka’daki anıtmezarında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atatürk’ü bu millete armağan eden Zübeyde Hanım’ı, onurla bağrımızda taşımanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Anma törenine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri, CHP ilçe başkanları ve yöneticileri, muhtarlar, kentteki resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar da katıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Kimi insanlar vardır hayatımızdan bedenen ayrılsa da ölümsüzdür. Zübeyde Hanım da böyle bir şahsiyettir. Her daim ülkemizin bağımsızlık mücadelesine katkı sundu” diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, Zübeyde Hanım’ın “Bir anne dünyayı değiştirebilir” sözünün anıt kişiliği olduğunu belirtti.