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    06.03.2020 - 00:00 |

    Bu gurur Karşıyaka’nın

    Karşıyaka Belediyesporlu Dilara Yurtdaş ile İlayda Şahin, Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Karşıyaka’nın yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Spora olan desteğimiz sürüyor. Onları başarılarından dolayı kutluyorum” dedi

    Bu gurur Karşıyaka’nın

    Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Dilara Yurtdaş ve İlayda Şahin, Karşıyaka’nın gururu oldu. Türkiye’nin yıldız cimnastikçilerinden Dilara Yurtdaş 3 altın ve 2 gümüşle şampiyonayı kapatırken, İlayda Şahin ise gümüş madalya ile döndü. Mart ayında Bakü’de, ardından Katar’da yapılacak Dünya Kupası yarışmalarında da milli formayı terletme hakkı kazandılar.

    ‘Bizim umudumuz onlar’

    Sporcuları ve Antrenör Derya Öner Ağan’ı kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Genç sporcularımızın elde ettikleri dereceler bize büyük mutluluk yaşattı. Bu başarı tamamen sporcularımıza ait. Dilara, İlayda ve onlar gibi pırıl pırıl gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz, gururumuz. Yanlarında, arkalarında olmak da bizim asli görevimiz. Her koşulda destekçileri olmaya devam edeceğiz. Kendilerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bakü ve Katar’da gerçekleşecek Dünya Kupaları’nda da kalbimiz Dilara ile birlikte olacak” dedi.

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