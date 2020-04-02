Salı pazarında vatandaşların kurallara uymasını isteyen Başkan Tokat, “Bu gün yüzümüz maskelerle kapalı olabilir ama gözlerimiz gelecekte güzel günlere umutla bakacağız” dedi. Başkan Tokat, hijyen ve mesafe kuralları, 65 yaş üstü alıcı ve satıcıların pazara gelmemeleri, tezgâhlar arasında 3 metre mesafe olması gibi konularda uyarılarda bulundu.

Zor günlerden geçtiklerini kaydeden Tokat, “Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Bu hafta çok önemli, bu süreci hafife almayalım” dedi.