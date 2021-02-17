İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi” doğrultusunda yapılacak olan ortak çalışmaları kapsayan protokole imza attı. Roman vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik ortak planlamaların yapılmasını amaçlayan proje ile toplumsal dayanışma ruhunun her kesime yansıtılması amaçlanıyor. Konak Belediyesi, İzmir Valiliği ile bu proje kapsamında işbirliği yapan ilk belediye oldu.



Her iki kurumun ortak kararı ile süresiz olarak imzalanan protokol kapsamında, dezavantajlı gruplar için sosyal uyum çalışmaları çerçevesinde eğitim, bilgilendirme çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacak.



Ayrıca, Konak Belediyesi ve İzmir Valiliği, Avrupa Birliği projeleri için de ortak çalışmalar yürütecek.



Öncelikli olarak Konak’ta başlayacak olan projenin, zaman içerisinde İzmir’in tüm ilçelerine yayılması hedefleniyor.



Gültepe’de sözleşmeler yıl sonunda



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in çehresini değiştirecek Gültepe kentsel dönüşüm planı için tarih verdi. Parselasyon çalışmaları devam eden bölge için eylül ayını işaret eden Başkan Abdül Batur, 2021 yılının sonlarına doğru sözleşmeleri yapmaya başlayacaklarını da müjdeledi. Başkan Batur, kişi başına planlanan yaklaşık 13 metrekare donatı alanıyla dünya standartlarının da üzerine çıkıldığını ifade etti.