Bozok, ‘‘Tedirginiz ancak alınan karara uymak zorundayız. Futbolcularımızda da tedirginlikler var. Yabancı futbolcularla konuşuyoruz, onları gönderemeyeceğimizi anlattık. Yerli oyuncularımız biraz daha ılımlı. Bu insanların da aileleri var. Futbolcularımıza psikolojik ve manevi destek vermeye çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.



TENEFFÜS JESTİNE DAVET KARŞILIĞI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesaplarından, okulları Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbiren kapalı olan öğrencilere yaptığı 40 dakikalık teneffüs jestine bir karşılık da Altay’dan geldi. Siyah beyazlılar, Beşiktaş ile Başakşehir’in miniklere yaptığı top ve forma jestine, 81 ilden 810 öğrenciye yaz tatili için futbol okullarına yaptıkları davet ile karşılık verdi. Altay, futbol okullarına gelecek miniklere ücretsiz eşofman takımı ve Passolig kartı sözü verdi.