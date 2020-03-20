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    HaberlerEge Haberleri Bu insanların da aileleri var
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    20.03.2020 - 00:00 |

    Bu insanların da aileleri var

    TFF 1. Lig’de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Altay’da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig inançlarının günden güne arttığını ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının futbolu da derinden etkilediğini belirtti.

    Bu insanların da aileleri var

    Bozok, ‘‘Tedirginiz ancak alınan karara uymak zorundayız. Futbolcularımızda da tedirginlikler var. Yabancı futbolcularla konuşuyoruz, onları gönderemeyeceğimizi anlattık. Yerli oyuncularımız biraz daha ılımlı. Bu insanların da aileleri var. Futbolcularımıza psikolojik ve manevi destek vermeye çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

    TENEFFÜS JESTİNE DAVET KARŞILIĞI


    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesaplarından, okulları Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbiren kapalı olan öğrencilere yaptığı 40 dakikalık teneffüs jestine bir karşılık da Altay’dan geldi. Siyah beyazlılar, Beşiktaş ile Başakşehir’in miniklere yaptığı top ve forma jestine, 81 ilden 810 öğrenciye yaz tatili için futbol okullarına yaptıkları davet ile karşılık verdi. Altay, futbol okullarına gelecek miniklere ücretsiz eşofman takımı ve Passolig kartı sözü verdi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
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    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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