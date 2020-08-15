15.08.2020 - 00:04 |
‘Bu kent suyu çok pahalı kullanıyor’
İzmir’de suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 zam yapılması kararına AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tepki gösterdi.
İzmir’in suyu en pahalı kullanan şehirlerden biri olduğunu kaydeden Kırkpınar, şunları kaydetti:
‘Zam yarışı’
“Geçtiğimiz ay, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı zam ile İzmir, en pahalı suyu kullanan şehir olmaktan kurtulmuştu. Yeni zam ile birlikte İzmir, yeniden İstanbul’un elinden bu unvanı geri almış oldu. Bizler tüm belediyelerimizin hizmet çıtasını yükseltmesini bekliyorken, CHP’li belediyelerin zam yarışında olduklarını ve zam çıtasını yükseltme çabasında olduklarını gözlemliyoruz.”
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.