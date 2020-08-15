‘Bu kent suyu çok pahalı kullanıyor’

İzmir’in suyu en pahalı kullanan şehirlerden biri olduğunu kaydeden Kırkpınar, şunları kaydetti:

‘Zam yarışı’

“Geçtiğimiz ay, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı zam ile İzmir, en pahalı suyu kullanan şehir olmaktan kurtulmuştu. Yeni zam ile birlikte İzmir, yeniden İstanbul’un elinden bu unvanı geri almış oldu. Bizler tüm belediyelerimizin hizmet çıtasını yükseltmesini bekliyorken, CHP’li belediyelerin zam yarışında olduklarını ve zam çıtasını yükseltme çabasında olduklarını gözlemliyoruz.”