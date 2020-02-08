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    08.02.2020 - 00:08 |

    ‘Bu kente sevdalıyız’

    Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, 2019 yılını değerlendirdi, “Hizmet destanı yazdık. Yatırımlarımıza güçlü şekilde devam ediyoruz” dedi

    ‘Bu kente sevdalıyız’

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019 yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Hareketli ve yoğun bir yıl geçirdiklerini belirten Zolan, yerel seçimlerle ayrı bir heyecan yaşadıklarını ve vatandaşın tercihini hizmetten yana kullandığını dile getirdi. Altı yıl boyunca kentin 19 ilçe ve 622 mahallesine hizmet ettiklerini kaydeden Zolan, şöyle konuştu:

    Yüzbinlere ulaştı

    “2019’da devasa hizmetler sunduk. Bunlardan en önemlisi, Denizli tarihindeki en büyük bütçeli yatırım olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi oldu. Yeni yollar açtık, esnafın sorunlarını çözdük, can dostlarımızı da unutmadık. Vatandaşın sağlığı için seferber olduk. 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye evde sağlık, 2 bin 333 kişiye de hasta nakil hizmeti verdik. Gençleri ve kadınları da unutmadık. 20 branşta 50 bin vatandaşımıza ücretsiz spor kursu, işini kurmak isteyen kadınlarımıza kredi desteği sunduk. Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi, Hayri Dev Kültür Merkezi, Kale Meslek Yüksekokulu, Bozkurt-İnceler Sosyal Tesisi ve Acıpayam Yeşilyuva Sosyal Tesisi’ni açtık. Geri dönüşüm kapasitemizi artırdık, artırmaya da devam ediyoruz”

    2020 yılında gerçekleştirecekleri projelere de değinen Zolan, “Mahallelerde altyapıyı baştan aşağıya yenileyip yağmur suyu hatları döşüyoruz. Bazıları tamamlandı, asfaltlamya geçeceğiz. Biz şehrimizde eski alt yapılarla devam edip, su kesintileri yapsaydık vatandaşımızın yüzüne bakamazdık. Büyükşehir bütçesinin 2019 yılında gerçekleşme oranı gelir yüzde 94, gider ise yüzde 93 oldu. Büyükşehir’in borcu da var ancak hepsi sürdürülebilir durumda. Güçlü bir şekilde yatırımlarımıza, Denizlimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz çünkü biz bu şehre sevdalıyız” dedi.

     

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