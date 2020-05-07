07.05.2020 - 00:02 |
Bu kez personel için sahnedeydi
Kuşadası Belediyesi Bandosu, bu kez 60 gündür mesai saati gözetmeksizin çalışan belediye personeli için moral konseri verdi.
Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası arkasında bulunan meydanda gerçekleşen konserde, tarihi bandonun performansı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışanlar bandonun çaldığı marş ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri belediye personeliyle birlikte takip eden Başkan Ömer Günel, “100 yıllık geçmişi olan bandomuz, her gün Kuşadası’nın bir mahallesinde vatandaşlara moral konseri veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
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