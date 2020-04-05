BİST89.553 0,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bu krizi ortaklaşa aşarız’
    ABONE OL
    05.04.2020 - 00:01 |

    ‘Bu krizi ortaklaşa aşarız’

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen ‘Kovid-19’a Karşı Yeni Liderlik Modelleri’ konulu online seminere katıldı.

    ‘Bu krizi ortaklaşa aşarız’

    BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu tarafından düzenlenen seminerde, salgın sonucu oluşan küresel krize karşı neler yapılabileceği, hükümetlerin, STK ve özel sektörün nasıl iş birliği halinde çalışabileceği tartışıldı.

    ‘Tek başına çözüm zor’

    Bu buluşmayı önemsediğini belirten Başkan Gümrükçü, “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu’nun düzenlediği online seminerde dünyanın farklı ülkelerinden yöneticiler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldik. Salgın, dünyanın farklı noktalarında yaşanan gelişmelerle birlikte ele alındı. Özellikle lider ve yöneticilerin bu süreçte topluma karşı ekstra sorumluluklar üstlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bizim adımıza da oldukça verimli bir seminer oldu. Kriz sürecinde alınması gereken farklı tedbirler belirlendi. Bu krizde tek başına ayakta durmak ve krizi tek başına çözemeyeceğinin de bilincinde olmak gerekiyor. Bu yüzden bütün ülkeler birlikte mücadele etmeli” dedi.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Vali Yerlikaya şartları açıkladı! İstanbul'a giriş ve çıkışlarda...

    Vali Yerlikaya şartları açıkladı! İstanbul'a giriş ve çıkışlarda...

    Sıradaki Haber