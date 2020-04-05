‘Bu krizi ortaklaşa aşarız’

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu tarafından düzenlenen seminerde, salgın sonucu oluşan küresel krize karşı neler yapılabileceği, hükümetlerin, STK ve özel sektörün nasıl iş birliği halinde çalışabileceği tartışıldı.



‘Tek başına çözüm zor’



Bu buluşmayı önemsediğini belirten Başkan Gümrükçü, “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu’nun düzenlediği online seminerde dünyanın farklı ülkelerinden yöneticiler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldik. Salgın, dünyanın farklı noktalarında yaşanan gelişmelerle birlikte ele alındı. Özellikle lider ve yöneticilerin bu süreçte topluma karşı ekstra sorumluluklar üstlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bizim adımıza da oldukça verimli bir seminer oldu. Kriz sürecinde alınması gereken farklı tedbirler belirlendi. Bu krizde tek başına ayakta durmak ve krizi tek başına çözemeyeceğinin de bilincinde olmak gerekiyor. Bu yüzden bütün ülkeler birlikte mücadele etmeli” dedi.