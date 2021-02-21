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    21.02.2021 - 00:03 |

    Bu lezzet çok başka

    ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip çoban tatlısı olarak da bilinen ‘peynir helvası’, Türk mutfağının, vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

    Bu lezzet çok başka

    71 yıldır peynir helvası üreten ailenin 5’inci kuşak temsilcisi Süleyman Burak Batır (32), Gelibolu peynir helvasının, 1844 yılında Muhammed Kamil tarafından ‘Kitabüt Tabbahin’ adlı ilk yazılı yemek yazmasında, Osmanlı saray mutfağında yer aldığını söyledi. Batır, “Geliboluya gelip de peynir helvası yemeden gitmek olmaz. Herkesi bu lezzetimizi tatmaya bekliyoruz” dedi.

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