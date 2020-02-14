‘Bu ligde her şey olabilir’

Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, ligin çok farklı olduğunu ve bu ligde her takımın her takımı yenebileceğine dikkat çekti. Deveciler, “Devam eden galibiyet serisinin İzmir temsilcisi Bornova maçıyla tekrar başlayacağına olan inancım tam. İç sahada maç kaybetmeden gitmemiz gerekiyor. Lig çok kritik hal aldı. Üstler birbirine çok yakın. Aşağı birbirine çok yakın. Kazanan bir adım öne geçiyor. Yalova maçını kazansaydık bizim için çok iyi olacaktı. Çok büyük avantaj elde edecektik. Ama önümüzde daha çok maç var” dedi.