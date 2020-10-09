Bu nasıl çelişki!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin “HORIZON 2020” programı kapsamında hazırlanan ve 2.3 milyon avroluk hibe alınan “Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler” projesinin bir uygulamasını daha tamamlandı. 12 milyon liralık bütçeyle Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nde hem taşkın kontrolü sağlandı hem de Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturuldu.

Çalışmaları Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte inceleyen Başkan Tunç Soyer, “Bir yandan dere temizlenmiş oldu bir yandan da derenin çevresinde 40 bin metrekarelik bir yaşam alanı oluşturuldu. Projenin maliyetinin yüzde 35’i Avrupa Birliği hibesinden karşılandı. Emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Karşıyaka’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Cemil Tugay ise, “Sahip çıkmak ve en iyi şekilde kullanmak için elimizden gelen özeni göstereceğiz” diye konuştu.

Kirlilik öldürdü

Öte yandan Bornova’da 12 yıl önce açılan ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kentin simge projeleri arasında gösterdiği, ‘Homeros Vadisi’ mesire alanındaki göletlerin bazılarında kirlilik nedeniyle balıklar öldü, çevreye kötü koku yayıldı. Şehir merkezine yakınlığıyla İzmirlilerin tercih ettiği noktalardan olan vadiye gelen Harun Şeker (31), “Genellikle hafta sonları buraya pikniğe geliyorduk ancak artık kokudan duramıyoruz. Çocuklar rahatlıkla gölete inip, hastalık kapabilirler. Bir an önce temizlenmeli” dedi. Ölü balıkların yanı sıra çevrede çok kötü koku olduğunu belirten Abdi Kartal ise “Göletlerde ördekler de var ama bu kirlilik sebebiyle yakında onlar da ölür” diye konuştu.