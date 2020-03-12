12.03.2020 - 00:02 |
Bu performans alkışlanır!
Bayraklı Belediyesi piyano kursiyerleri, eğitmenleri Özlem Menokan öncülüğünde sahneye çıktı. 6-12 yaş arasındaki piyano kursiyerleri, performanslarıyla profesyonelleri aratmadı. 23 kişilik gösteri grubu, izleyenlerden tam not aldı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Küçük Kursiyerlerden Piyano Resitali’ başlıklı etkinliğe, aileler ve kursiyerlerin arkadaşları da ilgi gösterdi. Sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sağlamak istediklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Onların sanata olan ilgilerini keşfetmek, geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.
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