Bu puan umut olsun

Rodallega fırtınası

Koşukavak, zor bir deplasmandan 1 puanla döndüklerini belirtti, “Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla maçı tamamladık. Kayserispor maçına odaklanmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah, sonu iyi olur diye umut ediyorum” dedi. Takımda, son 7 maçta 6 kez fileleri havalandıran Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega geçen sezonki performansını geçti.