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    04.01.2021 - 00:01 |

    Bu puan umut olsun

    Süper Lig’de Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor’la 90+2. dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Aylardır düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Yalçın Koşukuvak yönetiminde çıktığı 4 maçta 7 puan toplayıp umutlarını artırdı.

    Bu puan umut olsun

    Rodallega fırtınası

    Koşukavak, zor bir deplasmandan 1 puanla döndüklerini belirtti, “Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla maçı tamamladık. Kayserispor maçına odaklanmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah, sonu iyi olur diye umut ediyorum” dedi. Takımda, son 7 maçta 6 kez fileleri havalandıran Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega geçen sezonki performansını geçti.

     

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