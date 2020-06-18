‘Bu şehirde görev yapmak ödüldü’

Manisa’dan mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e veda ziyaretinde bulundu. Ergün, Vali Deniz’e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti, “Bizlere yapmış olduğunuz katkı için, şahsım, Büyükşehir ve halk adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Deniz de, “Fatih’in, Kanuni’nin yetiştiği şehirde az da olsa görev yapmak, hizmet etmek bize ödül olur” diye konuştu. Vali Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi de ziyaret etti.