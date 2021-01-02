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    02.01.2021 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Bu sezon iyi geçecek’

    Çeşme Turistik Otelciler Birliği Onursal Başkanı Veysi Öncel, 2021 sezonu için umutlu olduklarını söyledi.

    ‘Bu sezon iyi geçecek’

    Çeşme Turistik Otelciler Birliği Onursal Başkanı Veysi Öncel, 2021 sezonu için umutlu olduklarını söyledi. 2020’nin turizm sektörü için çok kötü geçtiğini kaydeden Öncel, “Hiçbir şey umduğumuz gibi gitmedi. Ama 2021, bizim için büyük bir umut kaynağı. İnsanlar evde oturmaktan, maske takmaktan bıktı, strese girdiler, psikolojileri bozuldu. İşleri kötü olduğu gibi, çalışamamanın verdiği strese de girildi. O nedenle tatile gitme ihtiyacı çok fazla var. Ben, bu yazın çok iyi geçeceğine ve tüm otellerin dolacağına, turizmden geçinen tüm sektörlerin çok iyi iş yapacağına inanıyorum. Yeter ki, aşıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk olmasın” diye konuştu. Turizm sektöründe hizmet kalitesinin önemine de dikkat çeken Öncel, “Oteller sezona çok iyi hazırlanmalı. Çeşme’ye yakışır hizmet vermeli” dedi. l

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