‘Bu sınavı geçeceğiz’

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) mart ayı ihracatı yüzde 4 gerileyip 1 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mart döneminde 3 milyar 250 milyon dolar ihracata imza atıldı.

Sanayi geriledi

Verilere göre mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12’lik düşüşle 585 milyon dolar oldu. Tarım sektörlerinin ihracatı ise yüzde 6’lık artışla 428 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün 2019 yılı mart ayında 71 milyon dolar olan ihracatı, 2020 yılı Mart ayında yüzde 14 artarak 82 milyon dolara geldi. İhracatını yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkaran en fazla ihracat artışı gösteren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. Mart ayında Ege Bölgesi’nden 197 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İkinci çeyreğe dikkat

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 hedeflerinin riske girdiğini söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Yılın ikinci çeyreğinde de ihracat rakamlarında azalma görebiliriz. 2020 yılının ikinci yarısında koronavirüsün kontrol altına alınması sonrasında üretim ve ihracat rakamlarında toparlanma olabilir ancak 2020 yılı sonunda beklentilerimizin tamamının karşılık bulduğu bir yıl olmayacak. Dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin bayrağını dalgalandıran ihracatçılar olarak yerli milli çizgimizi, eksenimizi, kendi gücümüzü kendimiz tahkim ederek bu sınavın üstesinden geleceğiz” diye konuştu.