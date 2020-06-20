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    HaberlerEge Haberleri ‘Bu süreci daha verimli geçireceğiz’
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    20.06.2020 - 00:04 |

    ‘Bu süreci daha verimli geçireceğiz’

    Konak Belediye Meclisi, salgın önlemleriyle ara verdiği toplantılarını Haziran ayı oturumuyla başlattı.

    ‘Bu süreci daha verimli geçireceğiz’

    Başkan Abdül Batur, projelerin yaşama geçirileceği bir döneme girdiklerini belirtti. Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi salonundaki toplantının girişinde ateş ölçümü yapıldı, maske kullanımına dikkat edildi, sosyal mesafe göz önünde bulunduruldu. Abdül Batur, “Pandemi süreci ile ara verilen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha verimli olacağımız bir süreç bizi bekliyor” dedi.

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