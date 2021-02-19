Bu tablo çok özel!

Milas Belediyesi Engelsiz Edebiyat Projesi kapsamında “Yaşam Kulübesi” adlı kısa filmde oynamak için Milas’a gelen oyuncular, Başkan Av. Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. Ziyarete Sarı Buğday Mavi Umut romanının kahramanı ve aynı zamanda “Ayaklarımla Tutunuyorum Hayata” kitabının yazarı engelli ressam Ayşe Işık, Kanal İzmir TV Kültür Sanat Programı yapımcısı ve sunucusu, tiyatro oyuncusu, “Kahve Tadında Aşk” şiir kitabının yazarı Emel Barut, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar, Yazar ve Senarist Erdal Kara katıldı. Başkan Tokat, ayaklarıyla çizdiği “Pencereden Bakış” adlı tabloyu kendisine hediye eden Ressam Ayşe Işık’a teşekkür etti.